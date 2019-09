De Pumpkin Spice Latte is terug van weggeweest

De zomer is bijna voorbij en hoewel we de zon al missen, is er ook goed nieuws. Zoals elk jaar verkoopt Starbucks ook nu weer de befaamde Pumpkin Spice Latte. Het drankje is even zoet als een mooie herfstdag en voegt wat gezelligheid toe aan je leven.

De herfst staat enerzijds gelijk met regen, koude en weinig zon. Anderzijds kunnen we ook weer genieten van zachte wollen truien, een prachtig kleurenpalet en, niet te vergeten, de Pumpkin Spice Latte.

Kruidige mix







Velen onder ons hebben weleens genoten van het drankje, maar er zijn ook mensen die dat plezier nog niet ervaren hebben. De Pumpkin Spice Latte is een mix van espresso, melkschuim en een kruidig mengsel van pompoen, kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. De warme smaken zijn ideaal op een regenachtige dag, wanneer je wel wat extra motivatie kan gebruiken. Sinds donderdag is de latte opnieuw te verkrijgen bij de Belgische Starbucks-filialen en wij voorspellen alvast dat het een succes zal zijn. Opgelet: vanaf november is het gedaan met de pret, dus snel zijn is de boodschap.