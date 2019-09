Antwerpse lerares getuigt over toenemende agressie op school: “Kutwijf, hoer… Ik hoor het elke dag”

Nergens in Europa worden leerkrachten meer door hun leerlingen beledigd dan in ons land. Leerkracht Evi Geysels bevestigde dat alarmerende feit in de talkshow ‘Vandaag’.

Zestien jaar lang stond Evi Geysels voor de klas, tot de leerkracht economie in het tweede middelbaar onlangs besloot om er even mee te stoppen. De 39-jarige radio-dj is uitgeput door de toenemende agressie in haar Antwerpse school. “Agressie in de klas is voor mij vooral het verbale dat ik dagelijks tegenkom. Dat zuigt mij leeg. Ik heb het over dingen die mij achterna geroepen worden, zoals ‘kutwijf’, ‘hoer’, ‘lesbi’ en ‘wie denk je dat je bent’. Het voorbije jaar is dat heel fel geworden. Het gaat vooral om leerlingen waar ik zelf geen les aan geef. Die amuseren zich ermee om u persoonlijk te raken”, vertelt ze in de Eén-talkshow ‘Vandaag’.

Fysieke klappen







Maar het bleef niet enkel bij verbale agressie. “Daarnaast is er ook fysieke agressie. Een leerling heeft eens een vuist naast mijn hoofd geplant. Er was ook eens iemand die neus aan neus stond bij mij en die zei me dat hij me wel zou vinden. Er zijn ook fysieke klappen geweest. Dat was niet naar mij gericht, maar dat was een leerling die het even niet meer zag. Er was een conflict in de klas en ik was de aanwezige leerkracht. Er was een zwaar incident tussen de leerlingen, maar die ene leerling is dan op mij gevlogen”, klinkt het.

Ook respectloze ouders

Geysels, die lesbisch is, merkte dat haar geaardheid er voor een stuk tussen zat. Ook sommige ouders van leerlingen maakten daar zelfs een probleem van. “Ik stel als leerkracht niets meer voor in de klas. Ik word eigenlijk geboycot. Als een leerling tegen mij zegt: ‘Wie bent u eigenlijk? U bent lesbisch, dus ik hoef niet naar u te luisteren’. Als zelfs ouders mij uitnodigen om mij te reinigen in mijn zijn, sorry, dan gaan we een stapje te ver”, besluit ze.

‘Vandaag’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 22.00u op Eén.