Tram ontspoord in Schaarbeek

In Schaarbeek is donderdagavond een tram van lijn 55 ontspoord tussen de haltes Rogier en Thomas, in de Vooruitgangsstraat. Dat meldt de MIVB. Bij het incident vielen geen gewonden en de tram raakte niet beschadigd. Volgens de MIVB raakte de tram rond 21.20 uur uit zijn sporen toen hij in het donker over een object reed dat in de sporen lag. Het tramstel moet nu opgeheven worden om het terug in de sporen te zetten en dat neemt de nodige tijd in beslag. Het tramverkeer op lijn 55 is daarom onderbroken tussen de haltes Rogier en Thomas. Passagiers moeten uitstappen aan Rogier en te voet naar de halte Thomas gaan. Vermoedelijk zal de dienst tegen 23.00 uur hersteld zijn, aldus nog de MIVB.

bron: Belga