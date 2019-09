Orkaan Dorian verliest opnieuw aan kracht

De orkaan Dorian heeft vandaag opnieuw aan kracht verloren en is nu nog een orkaan van categorie 2, met windsnelheden tot 175 kilometer per uur. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC). Dorian is nog enkele tientallen kilometer verwijderd van Charleston, in de staat South Carolina, aan de Amerikaanse oostkust. Eerder op de dag had de orkaan aan kracht gewonnen. Kustbewoners van North Carolina en South Carolina werden gewaarschuwd voor een mogelijk verwoestende stormvloed met overstromingen.

Als een orkaan van categorie 5 richtte Dorian catastrofale schade aan op de Bahama’s. Minstens twintig mensen kwamen om het leven toen de storm gedurende 48 uur lelijk tekeerging op de eilandengroep, met zware overstromingen als resultaat en hele wijken die weggeblazen werden.







Bron: Belga