Orkaan Dorian – Bahamaanse minister van Gezondheid waarschuwt voor “ontstellend” hoge dodentol

De Bahamaanse minister van Gezondheid Duane Sands verwacht dat de dodentol van orkaan Dorian op de Bahama’s “ontstellend” hoog zal zijn, veel hoger dan de 23 dodelijke slachtoffers die tot nu werden geteld, waarschuwde hij. “Maak jullie geen illusies, het cijfer zal veel hoger liggen dan 23. Het zal heel wat hoger zijn dan dat”, verklaarde Sands donderdag in een interview aan de lokale radiozender Guardian Radio 96.9 FM. “Laat ons zeggen dat ik denk dat het aantal ontstellend (hoog) zal zijn”, voegde hij er aan toe. Het is slechts een kwestie van de lichamen te bergen en de doodsoorzaak te verifiëren, zei hij voorts.

Volgens Sands is er nood aan extra begrafenisondernemers en koelinstallaties. De regering kan een gezondheidscrisis van deze omvang niet alleen aan, aldus Sands. Daarom heeft hij onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om hulp gevraagd. Op de getroffen eilanden worden drie miniziekenhuizen extra met vijftig artsen voorzien. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik wil zoiets ook nooit meer meemaken”, besloot de minister.

Orkaan Dorian bereikte zondag de Bahama’s en ging gepaard met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur. Drie dagen lang richtte de storm een ware ravage aan op de eilandenstaat. Het gaat om de ergste orkaan op de Bahama’s sinds het begin van de metingen. Woensdag had premier Hubert Minnis nog bekendgemaakt dat het aantal doden was gestegen naar twintig, maar ook hij zei toen dat de dodentol waarschijnlijk verder zou oplopen.

bron: Belga