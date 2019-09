Francesco Vanderjeugd denkt aan nieuwe naam voor Open Vld

De race richting voorzitterschap van Open Vld zit stilaan op kruissnelheid. Francesco Vanderjeugd denkt zelfs aan een nieuwe naam voor de liberalen. “Zo start je pas écht een nieuw verhaal”, zegt hij in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

De burgemeester van het West-Vlaamse Staden verraste in juni vriend en vijand door zijn kandidatuur voor het voorzitterschap bij Open Vld aan te kondigen. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen gaat Vanderjeugd nu een stapje verder en lanceert hij al een voorstel.







“Begin oktober wil ik mijn campagne op gang trekken en bij de achterban op bezoek gaan”, zegt hij. “De voorzittersverkiezingen vinden normaal in maart plaats, maar ook als die vroeger volgen, zal ik klaar staan. Eigenlijk moesten die zo snel mogelijk na de verkiezingsnederlaag van mei georganiseerd zijn, maar goed.”

Vanderjeugd sluit ook een naamsverandering van de partij niet uit. “Eind december of begin januari wil ik een concreet plan van aanpak op tafel leggen om onze partij nieuw leven in te blazen. En waarom opteren we niet voor een compleet andere naam? Wat die nieuwe naam moet worden, weet ik nog niet. Maar zo start je pas écht een nieuw verhaal.”

Intussen borrelt de spanning over de voorzittersrace bij Open Vld op. Eerder deze week liet Oostends burgemeester Bart Tommelein zich bij Gert Late Night ontvallen dat hij wel ambitie heeft om voorzitter te worden en dat hij daarbij “een goede kans” zou maken. Nog een andere West-Vlaming, Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne, liet eerder verstaan dat hij Egbert Lachaert ziet als de geknipte voorzitter. Intussen laat huidig voorzitster Gwendolyn Rutten niet in haar kaarten kijken over haar toekomstplannen. Stapt zij in de volgende Vlaamse regering of niet?

