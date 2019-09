Braziliaanse ambassade in Brussel beklad met verf

De Braziliaanse ambassade op de Louizalaan in Brussel is in de nacht van woensdag op donderdag beklad met verf en opschriften. De politie onderzoekt de zaak, maar weet nog niet wie de daders zijn. Op de gevel viel “Bolsonaro = ecocide” te lezen of werd er een hartje voor het opschrift “Amazone” getekend. Er werden ook bloederige handafdrukken met rode verf op de gevel gezet.

Met de actie willen de vandalen Braziliaans president Jair Bolsonaro veroordelen voor de grote bosbranden die woeden in het Amazonegebied. Velen zien Bolsonaro als grote verantwoordelijke, want zijn beleid zou het illegaal verbranden van het Amazonewoud hebben aangespoord.







De politie kwam ter plaatse en heeft een proces verbaal opgesteld en het onderzoek is lopende. Wie de daders zijn, is nog niet duidelijk. “Er is geen beeldmateriaal beschikbaar, want er zijn geen camera’s in de buurt. Er zijn dus geen concrete aanwijzingen”, zegt een woordvoerder van de politie Brussel-Hoofdstad Elsene.

Op maandag 26 augustus protesteerden zo’n 500 mensen aan de Braziliaanse ambassade in Brussel tegen de brandstichtingen in het Amazonewoud en het beleid van de regering-Bolsonaro.

bron: Belga