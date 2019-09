Met deze tips geef je het perfecte relatiegeschenk

Het geven van geschenkjes in een zakenrelatie is zeer belangrijk. Als je het goed aanpakt zal je klant behoorlijk onder de indruk zijn van je cadeau, maar voor hetzelfde geld sla je de plank helemaal mis. Om je van een gigantische blunder te besparen, zetten wij hier enkele tips op een rijtje.

Zorg ervoor dat het geschenk aansluit bij je doel







Voordat je geschenkjes koopt en uitdeelt, is het belangrijk om te weten wat je wil bereiken met een relatiegeschenk. Wil je bijvoorbeeld dat je bedrijf meer naamsbekendheid krijgt of wil je de relatie met bestaande klanten verbeteren? Van zodra je je doel voor ogen hebt, kan je ook makkelijker beslissen wat voor cadeautje je wil geven.

Denk op tijd na over een cadeau

Kerstmis lijkt nog veraf, maar voor je het weet moeten de relatiegeschenken voor je klanten alweer de deur uit. Als je mooie kerstpakketten wil samenstellen met een logo van je bedrijf of organisatie, besef dan dat het enkele weken kan duren vooraleer ze afgeleverd kunnen worden. Wacht dus niet tot het allerlaatste moment om geschenkjes te bedenken en te bestellen.

Wees origineel

Probeer zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. Dit is niet zo eenvoudig, want hoe kan je tegenwoordig nog opvallen? Vergeet pennen, sleutelhangers en opladers, want die zijn verre van bijzonder. Hou daarom eens een brainstormsessie met enkele collega’s. Wie weet wat voor leuke ideeën er uit de bus komen. Je kan natuurlijk ook altijd origineel uit de hoek komen met de verpakking van je cadeautje. Vergeet daar dus ook niet over na te denken!

Geef het cadeau op het perfecte moment

Probeer van het geefmoment iets speciaals te maken. Ga je het geschenk persoonlijk afgeven of laat je het bezorgen? Als je je hierin kan onderscheiden, zal het cadeau en het geefmoment wat langer blijven hangen bij je klanten.