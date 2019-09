Schorsing van Brits parlement is wettelijk, oordeelt Schotse rechtbank

De beslissing van de Britse premier Boris Johnson om de werkzaamheden van het parlement vanaf volgende week voor vijf weken op te schorten, is volledig wettelijk. Dat heeft een Schotse rechtbank vandaag geoordeeld na een klacht van zowat 75 parlementsleden, meldt het Britse persagentschap PA. De Britse premier Boris Johnson zette de relaties met het parlement vorige week op scherp toen hij besliste om de werkzaamheden voor vijf weken te schorsen. Zo’n ‘prorogation of parliament’ is op zich niet zo uitzonderlijk, maar de timing is dat wel: het parlement wordt vleugellam gemaakt net voor de geplande brexitdatum van 31 oktober. Johnson zou vooral willen vermijden dat de parlementsleden zijn plannen om het Verenigd Koninkrijk op die datum met of desnoods zonder akkoord uit de EU te krijgen, te dwarsbomen.

Zowat 75 parlementsleden gingen tegen die beslissing in het verweer en dienden klacht in. Een rechter in het Schotse Edinburgh besliste nu echter dat de opschorting van het parlement legaal werd beslist. Eerder werd in het Noord-Ierse Belfast al een gelijkaardige zaak afgewezen.







Morgen wordt de zaak voor een rechtbank in Londen behandeld. Onder meer de voormalige Conservatieve premier John Major maakt daar deel uit van de klagers. Daarna kan ook het Hooggerechtshof zich nog over de schorsing van het parlement buigen.

bron: Belga