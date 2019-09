Roger Federer blijft hopen op grandslamzege: “Ik heb echter geen glazen bol”

Voor Roger Federer kwam er gisteren vroegtijdig een einde aan de US Open. De Zwitserse nummer drie van de wereld ging er in de kwartfinales uit na een vijfsetter tegen Grigor Dimitrov (ATP 78). Geen zesde US Open voor de Zwitser. De vraag blijft of hij nog een grandslamtoernooi kan winnen. Op Wimbledon verloor hij de finale van Novak Djokovic, zijn eerstvolgende kans volgt in januari op de Australian Open, waar hij in januari 2018 zijn voorlopig laatste grandslamzege boekte. “Dat weet ik niet, ik heb geen glazen bol. Ik hoop er natuurlijk nog op. Ik denk dat ik een goed seizoen speel. Nu ben ik wat teleurgesteld na een nederlaag, want de tabel zag er goed uit na mijn start. Ik had twee rustdagen en dus leek het wel speelbaar. Ik ben altijd teleurgesteld, zeker hier in New York, waar ik graag speel, maar ik zal me hier wel overzetten”, vertelde Federer na de wedstrijd.

Dimitrov had zich gaandeweg in de wedstrijd geknokt, terwijl Federer af te rekenen kreeg met rugpijn. “Ik had verzorging nodig. Sinds dinsdagnamiddag ondervond ik last. Uiteindelijk kon ik toch spelen, maar winnen dus niet. Het was de dag van Grigor, niet van mijn lichaam. Ik heb gedaan wat ik kon en het is beter er op deze manier uit te gaan dan na een opgave.”







De Bulgaar schreef de overwinning toe aan zijn doorzettingsvermogen. “Daardoor ontsnapte ik aan een achterstand in twee sets. Maar zelfs als het daarvan wel was gekomen, had ik niet opgeven. Ik wist dat ik hem uit balans kon brengen en dat heb ik gedaan. Ik ben er in blijven geloven.”

Bron: Belga