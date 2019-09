Porsche stelt zijn eerste volelektrische wagen voor

De Duitse sportwagenbouwer Porsche heeft vandaag zijn eerste volledig elektrische wagen voorgesteld. De investeringen in het toekomstproject zijn hoog, de verwachtingen ook. De Taycan werd daarom op drie continenten tezelfdertijd voorgesteld. Vanaf eind dit jaar zullen de eerste leveringen plaatsvinden in de Verenigde Staten, daarna volgen Europa en China. In ons land zal de basisprijs voor de Taycan Turbo om en bij de 158.000 euro bedragen. Porsche investeert tegen 2022 zes miljard euro in elektromobiliteit en heeft daarvoor 1.500 nieuwe medewerkers ingezet. De volledige fabriek in Zuffenhausen is de voorbije maanden voor de Taycan uit- en omgebouwd.

De Taycan positioneert zich ergens tussen de klassieke 911 en de vierdeurs Panamera. Het momenteel best verkopende model van Porsche, de “kleine” SUV Macan, zal een elektrische variant krijgen tegen 2022.







De Taycan Turbo heeft een vermogen van 680 pk, waarmee de sprint tot 100 kilometer per uur afgelegd kan worden in 3,2 seconden. Het rijbereik van de wagen bedraagt zowat 450 kilometer.

bron: Belga