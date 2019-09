Mikel Iturria boekt in eigen gouw eerste profzege

Mikel Iturria (Euskadi Basque Country-Murias) heeft vandaag de elfde etappe in de 74e Ronde van Spanje gewonnen. De 27-jarige Bask boekte zo in eigen gouw zijn eerste profzege. Na 180 kilometer van het Franse Saint Palais naar Urdax-Dantxarinea toonde hij zich de sterkste van een vroege vlucht. Iturria liet zijn metgezellen op 25 kilometer van de finish in de steek en had op de streep zes seconden over op de Spanjaard Jonathan Lastra, die de Amerikaan Lawson Craddock om de derde plaats achter zich liet.

Morgen leggen de renners tussen het Navarra-circuit en Bilbao 171,4 kilometer af. In de finale krijgen ze de Alto de Urruztimendi (2,5 km aan 9,2%), de Alto el Vivero (4,3 km aan 7,7%) en de Alto de Arraiz (2,2 km aan 12,2%) te verteren. Na die laatste klim, die pieken tot 25 procent heeft, is het nog zeven kilometer tot de aankomst.







bron: Belga