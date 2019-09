Crevits maakt 27 miljoen euro vrij voor 3.000 extra plaatsen in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft 34 nieuwe capaciteitsprojecten goedgekeurd. Het gaat om een investering van 27 miljoen euro, goed voor 3.000 extra plaatsen in het basis- en het secundair onderwijs. De voorbije jaren heeft de Vlaamse regering fors geïnvesteerd in extra plaatsen in het basis- en secundair onderwijs.

In het basisonderwijs zijn de grootste tekorten de voorbije jaren grotendeels weggewerkt. Sinds 2010 werd er budget uitgetrokken voor 40.000 extra plaatsen, waarvan er al 20.000 zijn gerealiseerd. Uit de capaciteitsmonitor blijkt wel dat het secundair nu in het schooljaar 2024-2025 aankijkt tegen een tekort van 58.500 plaatsen. Tussen 2003 en 2008 was er immers elk jaar een stijging van het geboortecijfer. Die kinderen maken nu de overstap naar het secundair.







“Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen. De voorbije jaren hebben we al twee keer 150 miljoen euro vrijgemaakt voor tientallen projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We steken nu nog een tandje bij met een extra investering van bijna 27 miljoen euro, goed voor ruim 3.000 extra plaatsen in scholen in het basis- en het secundair onderwijs”, legt CD&V-minister Crevits uit. Concreet gaat het om 2.408 extra plaatsen in het secundair onderwijs en 617 plaatsen in het basisonderwijs.

De grootste hap uit het budget gaat naar Antwerpen (9 miljoen euro), gevolgd door 4,8 miljoen euro voor Aalst, 4,5 miljoen euro voor Gent en ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 4 miljoen euro voor de Vlaamse Rand (met telkens 1 miljoen euro voor Halle, Vilvoorde, Dilbeek en Zaventem).

bron: Belga