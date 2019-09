VIDEO. Helikopterbeelden tijdens Vuelta verraden misdaad op dak van huis

Ook de politie keek afgelopen zaterdag naar de Vuelta. Dankzij de luchtbeelden van de tv-helikopter hebben ze een drugszaak opgelost.

Afgelopen zaterdag maakten onder meer Tosh Van der Sande en Dylan Teuns deel uit van de kopgroep in de Vuelta. Aankomstplaats was Igualada in Catalonië, maar enkele kilometers voor de eindmeet filmde de tv-helikopter niet alleen de wielrenners, maar zonder het te weten ook een verdoken cannabisplantage op het dak van een flatgebouw.

Veertig marihuanaplanten







Buren hadden de politie al enkele dagen eerder verwittigd, maar die schonk er geen aandacht aan. Na de beelden viel de Catalaanse politie dan toch binnen in het appartement. Daar troffen ze veertig marihuanaplanten aan. Ze namen alles in beslag. Van de eigenaars was echter geen spoor. Vermoed wordt dat ze de plantage achtergelaten hebben.