“Vonnis in proces Van Eyken is evenwichtig”

De familie van Marc Dellea is opgelucht met het vonnis van vandaag van de correctionele rechtbank in Brussel, die Christian Van Eyken en Sylvia B. tot 23 jaar cel heeft veroordeeld voor de moord op hem. “Ik denk dat mevrouw de rechter haar vonnis goed heeft uitgewerkt. Ik denk dat het zeer evenwichtig is”, verklaarde een van de zussen van Marc Dellea. “Ja, we zijn tevreden van het vonnis en de straffen”, zei een andere zus van het slachtoffer. “Er waren geen directe bewijzen, dus dat is altijd een beetje moeilijk… Ja, ik ben tevreden.”

De vader van Marc Dellea moest denken aan zijn kleindochter, die haar vader is verloren en nadien afgesloten is van haar familie. Vandaag ziet ze hoe haar moeder veroordeeld wordt voor de moord van haar vader. Ook de moeder van Marc Dellea voelt “een intense triestheid voor de kleine meid”. Ze zit met een “dubbel gevoel”, want over het vonnis overheerst bij haar “opluchting”.







Christian Van Eyken en Sylvia B. verlieten de rechtbank zonder commentaar. De advocaat van Van Eyken, Laurent Kennis, kondigde wel aan tegen de veroordeling in beroep te zullen gaan. “Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen en we hebben nog veel argumenten voor het hof van beroep”, zei hij.

bron: Belga