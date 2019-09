Vijf doden bij aanslag van taliban in Kaboel

Bij een zelfmoordaanslag van de taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens vijf doden gevallen. De aanslag vond plaats net na een ontmoeting tussen president Ashraf Ghani en Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Khalilzad is in het land voor onderhandelingen over een vredesakkoord met de taliban. Net op het moment van de aanslag vertelde hij op de Afghaanse televisie over dat akkoord.

De ontploffing, die werd gevolgd door schoten en de explosie van een tankstation, vond plaats in de buurt van een kamp waar buitenlandse onderaannemers en ngo’s verblijven. Er zijn vijf doden en vijftig gewonden geteld. Het zijn allemaal burgers, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasrat Rahimi.

De taliban eisten de aanlag op. Die werd volgens woordvoerder Zabihullah Mujahid uitgevoerd door een kamikaze en een commandostrijder.

Bron: Belga