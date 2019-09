Thomas Vermaelen heeft zich snel aangepast aan Japan

Thomas Vermaelen ruilde deze zomer FC Barcelona voor het Japanse Vissel Kobe. “Het is een ongelooflijke ervaring”, verklaarde de 33-jarige verdediger vandaag in Tubeke, waar de Rode Duivels zich voorbereiden op de EK-kwalificatiematchen in en tegen San Marino (vrijdag 6 september in Serravalle) en Schotland (maandag 9 september in Glasgow). “Ik heb me heel snel aangepast”, legde Vermaelen uit. “De Japanners zijn heel hulpvaardig. Ik heb al vier wedstrijden gespeeld. De eerste weken zijn goed verlopen. Het is een heel mooi land. Dit is een enorme ervaring voor mijn gezin.”

Bij Vissel Kobe speelt Vermaelen samen met onder anderen Andres Iniesta, David Villa en Lukas Podolski. Toch is zijn team pas twaalfde in de stand, slechts twee punten verwijderd van de degradatiezone. “Het is een moeilijke competitie. De Japanse spelers zijn heel enthousiast, fysiek sterk en snel. Het is niet vergelijkbaar met FC Barcelona, maar het niveau is zeker niet laag. Het is ook belangrijk opnieuw plezier te maken. Het is niet dat dat verdwenen was bij Barcelona, ik trainde er immers met de beste spelers van de wereld. Maar ik geraakte er niet in mijn ritme en vanuit fysiek oogpunt is dat belangrijk. Je speelt enkele weken, en dan weer enkele weken niet. Dat is gevaarlijk.”







Volgens Vermaelen moet het niveau van de Japanse competitie hem toelaten in aanmerking te blijven komen voor de Rode Duivels. “Het niveau is niet van die aard dat ik niet meer aanspraak zou kunnen maken op een plek bij de Rode Duivels. Natuurlijk zijn er de afstand en de jetlag. Momenteel gaat dat. Ik heb al met Barcelona gereisd in Azië”, besloot de verdediger met 74 caps.

bron: Belga