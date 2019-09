Roglic: “De Vuelta is nog niet voorbij”

Primoz Roglic heeft zijn tiende zege van het seizoen beet. Hij won met grote klasse de tijdrit in de Vuelta en is nu de nieuwe leider in het klassement. “Ik ben blij met de zege en vanaf nu bekijk ik het dag per dag”, aldus de Sloveen. “Ik kijk uit naar het vervolg van deze Vuelta.” De renner van Jumbo-Visma voegde zich in het rijtje renners dat in alle drie de grote ronden een etappeoverwinning behaalde. “Ik probeerde overal zo hard mogelijk te gaan. Het was genoeg voor de overwinning. Het was zaak om gefocust te blijven en zo hard mogelijk te trappen. Dat is het enige dat ik vandaag in de hand had.”

Roglic heeft nu 1:52 bonus op Alejandro Valverde, 2:11 op Miguel Angel Lopez, die hij voorbij snelde in de tijdrit, en 3:00 op Nairo Quintana. “We zitten nog in het begin van de Vuelta en we zullen in Madrid zien of deze voorsprong genoeg is om de ronde te winnen. We hebben nu wat zware dagen gehad, maar er komen nog lastige etappes aan. Nu is het belangrijk om gezond te blijven en dan zullen we het van dag tot dag bekijken. Ik zal samen met het team de koers moeten dragen, maar we hebben een sterke ploeg.”







“We wisten dat Primoz de grote favoriet was en dat heeft hij ook waargemaakt”, zegt ploegleider Grischa Niermann. “We hadden niet verwacht dat hij zoveel tijd op zijn concurrenten zou pakken, al hoopten we er wel op. De Vuelta is nog lang niet gedaan, maar we staan er alleszins goed voor.”

bron: Belga