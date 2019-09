Partij FARC roept ex-guerrillero’s op om de wapens niet op te nemen

In Colombia hebben de leiders van de politieke partij FARC, die ontstond uit de gelijknamige guerrilla-organisatie, hun leden opgeroepen om de wapens niet op te nemen. Eerder hadden de voormalige commandanten van de FARC aangekondigd dat ze opnieuw ten strijde willen trekken, omdat de regering het vredesverdrag met de FARC zou hebben verraden. Rodrigo Londoño, de voormalige nummer één van de guerrilla-organisatie en huidig partijvoorzitter, nodigde “eenieder die in de verleiding zou komen door de sirenenzangen van de deserteurs van de vrede uit (…) om na te denken, te bezinnen en zorgvuldig de realiteit te analyseren, alvorens te beslissen om een dergelijke vergissing te begaan”.

Enkele dagen geleden deed een videoboodschap de ronde met daarin de vroegere nummer twee van de FARC, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, en nog zowat twintig gewapende strijders. In een door Marquez voorgelezen manifest luidde het dat er “een nieuwe etappe in de strijd” begint. Volgens de boodschap heeft de Colombiaanse regering het vredesverdrag met de FARC verraden.

De groep rondom Márquez grijpt opnieuw naar de wapens om zich naar eigen zeggen tegen de onderdrukking door de regering te verdedigen. Arango en co verklaarden zich voorts bereid om met de kleinere rebellenorganisatie ELN samen te werken. De Colombiaanse president Ivan Duque kondigde daarop een offensief tegen de voormalige commandanten van de guerrilla-organisatie FARC aan.

Eind 2016 zetten de linkse FARC en de Colombiaanse regering met een vredesverdrag een punt achter een burgeroorlog die decennia heeft geduurd. De rebellen legden de wapens neer en keerden terug naar de burgermaatschappij. Niettemin wrijven ex-guerrillero’s de regering alsmaar aan dat ze haar verplichtingen niet nakomt om hen afdoende te steunen en te beschermen.

