Michel Lelièvre vraagt vrijlating met enkelband aan

Michel Lelièvre (48), de kompaan van Marc Dutroux, vraagt zijn vrijlating met een enkelband aan. Hij verschijnt op 17 september voor de strafuitvoeringsrechtbank. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Sudpresse-kranten dinsdag. Een jaar geleden vroeg hij al eens om vrij te komen onder elektronisch toezicht, maar dat werd toen afgewezen. Zijn advocaat zegt dat er deze keer wel een “groen licht” voor Lelièvre wenkt, omdat hij een plaats heeft gevonden waar hij kan verblijven.

Het hof van assisen in Aarlen veroordeelde Michel Lelièvre in 2004 tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor zijn aandeel in de ontvoering van An en Eefje en Sabine en Laetitia. Hij zit sinds 1996 in de gevangenis.

bron: Belga