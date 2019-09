Dader van schietpartij in Texas was net op zijn werk ontslagen

De man die zaterdag in de Texaanse stad Odessa zeven mensen doodschoot was net voor hij het bloedbad aanrichtte op zijn werk ontslagen. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten gisteren gemeld. “De verdachte is naar zijn werk bij de Journey Oilfield Services gegaan. Hij is er niet lang gebleven en werd door zijn werkgever ontslagen”, verklaarde politiechef van Odessa, Michael Gerke tijdens een persconferentie. Na zijn ontslag hebben zowel de verdachte als zijn werkgever de politie gebeld om zich te beklagen met betrekking tot het ontslag, aldus nog Gerke.

De schutter, die werd geïdentificeerd als de 36-jarige Seth Aaron Ator, belde ook de federale politie (FBI), maar zou toen geen specifieke bedreigingen hebben geuit.







Volgens FBI-agent Christopher Combs was het ontslag niet de uitlokkende factor voor de schietpartij. “Hij was al erg over zijn toeren toen hij op zijn werk toekwam, dus het is niet gebeurd omdat hij werd ontslagen”, preciseerde Combs.

De schietpartij brak uit kort nadat politieagenten op de I-20 in Odessa een voertuig tegenhielden. De bestuurder begon daarop te schieten en vluchtte weg terwijl hij ondertussen willekeurig op andere automobilisten vuurde.

In totaal kwamen zeven mensen om het leven en raakten 22 anderen gewond. Er hadden nog heel wat meer slachtoffers kunnen vallen indien de verdachte er in was geslaagd een bioscoop binnen te dringen, maar hij werd uiteindelijk voor dat gebouw door de politie neergeschoten.

Deze zoveelste schietpartij op rij in de VS kwam er minder dan een maand nadat een schutter in El Paso, eveneens in Texas, 22 personen doodde.

Bron: Belga