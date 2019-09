Crelan keert terug in cyclocross als sponsor van Sanne Cant

De coöperatieve bank Crelan zet zijn jarenlange traditie als veldritsponsor voort. Vorig jaar stopte de bank haar sponsoring nadat Wout van Aert besliste niet verder te willen gaan met het team Roompot-Crelan (later: Roompot-Charles). Vandaag maakte Crelan bekend terug te keren in het veld als sponsor van Sanne Cant. Het vrouwenteam van de broers Philip en Christoph Roodhooft zal IKO Crelan heten. “Twee elementen waren van doorslaggevend belang in onze beslissing”, legde Luc Versele, voorzitter van de Raad van Bestuur van Crelan, uit. “Met Sanne Cant halen we een onbetwistbare topper in huis, een meervoudige Belgische, Europese en wereldkampioene. Zij is op en top professioneel met haar sport bezig, heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en zet de damescompetitie in de schijnwerpers. Bovendien is Sanne een atlete van bij ons. Ook andere dames en jongeren zullen onze gelederen versterken. Hiermee promoten we voluit het dameswielrennen. Daarnaast ondersteunen we met deze overeenkomst jong opkomend talent via de jeugdwerking met de U17 en U19. Kansen geven aan jonge sporters hebben we altijd al belangrijk gevonden en ook nu schenken we daar aandacht aan. Als Belgische bank vinden we dat een zeer mooie combinatie waarin we ook willen investeren. De Crelan-kleuren zijn met deze overeenkomst opnieuw in het wielrennen vertegenwoordigd en daar zijn we heel blij om.”

“Crelan is een bekende naam als sponsor in de wielersport”, reageerde kopvrouw Sanne Cant. “Ik vind het fijn dat de banksamen met IKO mee haar schouders zet onder dit project en de ploeg. Met de nieuwe jeugdploeg Crelan IKO geven we ook jonge rensters de ondersteuning die ze verdienen en bouwen we actief het dameswielrennen mee verder uit. Ik kijk uit naar deze nieuwe samenwerking.”







bron: Belga