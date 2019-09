Club Brugge houdt Dennis langer aan boord

Emmanuel Dennis heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot medio 2022. Dat maakte blauw-zwart vandaag bekend. De Nigeriaanse winger genoot interesse vanuit het buitenland, maar blijft Club trouw. De 21-jarige Dennis streek in de zomer van 2017 neer in het Jan Breydelstadion. Blauw-Zwart ging de talentvolle flankaanvaller halen bij het Oekraïense Zorya Luhansk, dat hem een jaar eerder in Nigeria had weggeplukt.

Bij Club ontbolsterde de Nigeriaan volledig. In 78 matchen scoorde hij 21 doelpunten en zorgde hij voor 9 assists. Ondanks concrete buitenlandse interesse, van onder meer AS Monaco, slaagde de vicekampioen erin om Dennis van het Brugse project te overtuigen. Zijn contract bij blauw-zwart liep in principe af medio 2021, maar de Nigeriaan doet er nog minstens een jaar bij.







Eerder al slaagde Club Brugge erin om ook sterkhouder Hans Vanaken en de talentrijke Krépin Diatta (beiden tot 2024) langer aan zich te binden.

bron: Belga