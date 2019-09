Claudia Van Avermaet verzorgt opwarming van Rode Duivels

Nadat hij akte nam van de forfaits van de broers Eden en Thorgan Hazard heeft bondscoach Roberto Martinez vandaag in Tubeke zijn eerste training geleid in aanloop naar de EK-kwalificatiematchen in en tegen San Marino (vrijdag 6 september in Serravalle) en Schotland (maandag 9 september in Glasgow). De training verliep in twee fases. Eerst werkten alle Rode Duivels binnen fitnessoefeningen af. Claudia Van Avermaet, de zus van wielrenner Greg, toonde enkele opwarmingsoefeningen. Vijftien Duivels trokken daarna nog naar buiten. Het eerste kwartier van de training op het veld was open voor de pers. De drie doelmannen Thibaut Courtois, Matz Sels en Hendrik Van Crombrugge, en twaalf veldspelers, namelijk Michy Batshuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Thomas Meunier, Divock Origi, Dennis Praet, Benito Raman en Youri Tielemans tekenden present.

Romelu Lukaku en Yari Verschaeren verschenen eveneens enkele minuten na het begin van de training, maar ze bleven op de bank zitten.







bron: Belga