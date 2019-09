Campagne moet blinden en slechtzienden helpen op arbeidsmarkt

Blinden en slechtzienden ondervinden vaak nog obstakels om een job te vinden of hun job te houden. Met een campagne wil de Brailleliga hindernissen helpen wegwerken. Uit een eerdere enquête die de Brailleliga blijkt dat personen met een handicap nog vaak problemen hebben om aan een job te geraken of hun bestaande job te behouden. Mobiliteit blijkt het allergrootste obstakel. Het onvermogen om een wagen te besturen verkleint de keuze aan werk. Soms vereist de functie het, of vaak is de werkplek moeilijk te bereiken zonder auto. Daarnaast is ook de werkomgeving vaak onvoldoende aangepast of worden personen met een visuele handicap geconfronteerd met misvattingen of vooroordelen van de werkgever of collega’s.

De Brailleliga begeleidt dagelijks personen met een visuele handicap bij hun zoektocht naar werk of bij het behoud van hun job. Met een nieuwe campagne wil de Brailleliga blinde en slechtziende personen informeren over de ondersteuningsmogelijkheden. Tegelijk wil de organisatie ook doorverwijzers en werkgevers sensibiliseren over mensen met een visuele handicap. De tewerkstellingscampagne van de Brailleliga wordt op 9 september gelanceerd.







bron: Belga