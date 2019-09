Reclame maken voor je zaak begint met een duidelijk plan

Heb je een zaak of bied je een dienst aan en wil je reclame maken? Perfect!

Maar wat wil je juist vertellen of bekomen? Welke doelgroep spreek je best aan en op welke manier? En hoe doe je dat in godsnaam? ‘t Kan overweldigend zijn om eraan te beginnen, maar met een goed uitgewerkt plan kom je al een heel eind.







Nog voor je denkt aan advertentieruimte te kopen of flyers uit te delen, is het belangrijk dat je een doel neerschrijft. Dit kan gaan van het ‘verkopen van meer producten’ tot ‘aantonen dat je bedrijf zich inzet voor het milieu’. Probeer je hoe dan ook per ‘reclameronde’ te beperken tot één duidelijk doel.

Doelgroep

Tweede belangrijke punt is het bepalen van je doelgroep. ‘t Heeft weinig zin om als Antwerpse bakker een Facebookadvertentie te maken die ook mensen in Brussel bereikt. Tenzij je specifiek meer mensen uit Brussel over de vloer wil krijgen natuurlijk. Hou altijd rekening met de primaire en secundaire doelgroep. Stel: je verkoopt speelgoed. De primaire doelgroep is hier natuurlijk ‘kinderen’, maar ‘t zijn vaak de ouders (secundaire doelgroep) die uiteindelijk tot een aankoop moeten overgaan. Je kan de kinderen met jouw boodschap zó enthousiast krijgen dat ze hun ouders overtuigen om jouw speelgoed te kopen, óf je kan je pijlen rechtstreeks richten op papa’s en mama’s.

Boodschap

Dat brengt ons naadloos naar punt drie: de boodschap. En hier gaan veel reclamemakers nog te vaak in de fout. Tenzij je een zeer technisch product hebt waarbij de eigenschappen ervan werkelijk uitgelicht moeten worden, doe je er beter aan om te communiceren over de (emotionele) verbeteringen die jouw product of dienst levert. Zo verkoop je als bakker geen ‘volkorenbrood’, maar focus je beter op ‘een gezonde levensstijl’, het ‘ambachtelijke productieproces’ of op ‘een gezellig moment met heel het gezin’. De meeste mensen weten al wat brood is en hoe het smaakt, dus daar ga je niemand mee overtuigen. Focus op een unieke, bijkomende eigenschap. Zodra je die gevonden hebt, kruip je in je pen en probeer je zo bondig en overtuigend mogelijk in één zin jouw boodschap over te brengen. Schakel hiervoor (indien nodig) de hulp van een kennis, vriend of zelfs een reclamebureau in.

Vergeet ook zeker niet enkele leuke foto’s aan te kopen of te (laten) maken. Dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, is geen hol spreekwoord. Schuw zeker ook humor en creativiteit niet! Check wel, voor je naar de volgende stap gaat, even of anderen jouw grappige boodschap minstens even geweldig vinden. En vraag niet alleen de mening van je partner, maar probeer ook aan ‘wildvreemden’ jouw reclameboodschap te tonen nog voor je naar de drukker stapt.

Medium

Je doel is duidelijk, je doelgroep is bepaald, de boodschap staat klaar. Tijd om het juiste medium te kiezen. En reclame maken hoeft écht niet duur te zijn, mits je het juiste medium kiest. Zo kunnen stijlvolle visitekaartjes al volstaan. Maar ook een advertentie op Facebook plaatsen, hoeft geen stukken van mensen te kosten. Let er wel op dat je de juiste doelgroep kiest. Facebook laat je toe om heel specifiek te bepalen wie je wil bereiken. Doe dat dan ook. Zo krijg je meer waar voor je geld. Verder kan je zelf aan de slag door flyers te maken óf een leuke actie in je winkel op poten te zetten. Wedstrijden zijn trouwens een goeie manier om, mits toestemming, de e-mailadressen van klanten te bekomen. Die kan je dan bijhouden om later een wervende promotiemail naar te sturen. Zorg wel dat je, zoals al gezegd, hiervoor toestemming krijgt.

Dus, kort samengevat: communiceer duidelijk, naar een afgebakende doelgroep én met een zeer overtuigende en unieke boodschap. Kort én krachtig. Prop je advertentie NIET vol tekst en zorg voor mooie beelden. En laat je helpen waar nodig. Succes!