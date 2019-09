Milieuvriendelijk reizen mag iets kosten

Een op de zeven mensen is bereid meer te betalen voor een verplaatsing met een transportmiddel dat minder CO 2 uitstoot dan een vliegtuig, ook als dat minder comfortabel is. Dat moet blijken uit een enquête in opdracht van het World Economic Forum.

Er werden 19.000 volwassenen bevraagd in 27 landen wereldwijd. Nog eens 29% zegt bereid te zijn een minder vervuilend alternatief transportmiddel voor een vliegtuig te nemen, maar op voorwaarde dat de kosten niet oplopen en dat de verplaatsing even comfortabel is. 26% laat zijn keuze van transportmiddel niet afhangen van de CO 2 -uitstoot.

Frequente vliegtuigreizigers







De overige 30% had geen mening. Bij de frequente vliegtuigreizigers is de bereidheid het grootst om een duurzamer transportmiddel te kiezen, ongeacht de prijs of het comfort: 23% van hen zegt daartoe bereid te zijn. Ook mensen jonger dan 35 jaar en universitair gediplomeerden zijn grotere voorstanders van een alternatief voor het vliegtuig.