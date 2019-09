Vijf redenen om te werken bij Politie Antwerpen

Een job bij de politie, maar dan … ANDERS. Halt! Dat moet even verduidelijkt worden. Want wat betekent dat nu eigenlijk? De stad is ANDERS, dus zijn de uitdagingen groter. Het materiaal is ANDERS, dat maakt jouw job gemakkelijker. De aanpak is ANDERS, dus wordt werken interessanter. Zin om bij de politie aan de slag te gaan? Hier zijn dé vijf redenen waarom je voor Antwerpen moet kiezen. En nee «Je Antwaarps zal een pak beter worden», staat niet in het lijstje.

1 De stad als werkplek

Ja, je gaat aan de slag in de grootste stad van Vlaanderen. En die staat nooit stil. Antwerpen is tegelijkertijd woonstad, havenstad, winkelstad, diamantstad, studentenstad én toeristische trekpleister. Straf hé? Het betekent vooral dat er voor de politie overal uitdagingen liggen én dat geen enkele dag dezelfde is. Solliciteer en maak van ’t stad jouw werkplek.

2 Vernieuwend







Politiezone Antwerpen innoveert al jaren de politiewereld. Het korps is zowel in België als internationaal een voorbeeld voor al wie mee vooruit wil. Om het met een voetbalvergelijking te zeggen: PZA speelt in de Champions League! En speelt er de pannen van het dak. De combi’s zijn uitgerust met de nieuwste technologie, er wordt resoluut gekozen voor state-of-the-artmateriaal en het databeheer is revolutionair. De ‘Antwerpse’ app FOCUS is een goed voorbeeld van innovatief denken. Met één druk op de knop kunnen alle verschillende databanken geraadpleegd worden; het strafregister, het rijksregister en de databank met nummerplaten. Wie de app ontwikkelde en als eerste in gebruik nam? Jawel, Politie Antwerpen.

3 Hr-beleid

Werken bij de politie is fijn en schenkt enorm veel voldoening, dat klopt. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Politie Antwerpen hecht net daarom veel belang aan een professionele omkadering met onder andere stressmanagement, interessante opleidingen en een work-lifebalans op maat. Omdat innoveren belangrijk is voor Politie Antwerpen, test de zone momenteel ook tijd- en plaatsonafhankelijk werken uit. In de toekomst moet zowel operationeel als burgerpersoneel van dit systeem gebruik kunnen maken. Jij ook?

4 Schaalgrootte

Antwerpen heeft een van de grootste politiekorpsen van het land. En dat heeft flink wat voordelen: een groot en buitengewoon gevarieerd jobaanbod, duidelijke communicatie – want geen versnippering – en tal van doorgroeimogelijkheden. Actie als operationele politie of ondersteuning bieden als burgerpersoneel? De keuze is aan jou. Zowel avontuurlijke mensen als zorgende handen en administratieve toppers kunnen grote sprongen vooruit maken.

5 Maatschappelijke impact

Bij Politie Antwerpen ben je van belang voor elke inwoner, elke pendelaar en elke toerist. Je focus ligt in de eerste plaats uiteraard op politionele taken, maar je rol in de maatschappij is ook breder. Vandaag ben je Google Maps, morgen crisismanager en overmorgen slachtofferhulp. Kritisch denken, respect geven én respect krijgen, daar gaat het om.

Marjan De Munck

«Waarom een job bij Politie Antwerpen anders is? Omdat de mogelijkheden uiteenlopend zijn, ook voor burgerpersoneel, en de aanpak volledig anders is. De werking van onze dienst Jeugd, Gezin en Nazorg is hiervan een goed voorbeeld. In de meeste Belgische politiezones werken bij de dienst Jeugd en Gezin politieassistenten. Dat zijn collega’s die zowel de pet van maatschappelijk assistent als van hoofdinspecteur dragen. Bij Politie Antwerpen houden we die twee mooi gescheiden. Dat is uniek en geeft andere uitdagingen: je kan je meer gaan focussen op je kerntaak, je kan je beter specialiseren en je hebt tijd en ruimte om dieper in te gaan op dossiers om zo de juiste hulpverlening in te schakelen. Zo kunnen we gezinnen in onze superdiverse samenleving de best mogelijke hulp bieden. En dat schenkt dan weer ongelooflijk veel voldoening.»

Julie Busschots

«Ja, Politie Antw erpen heeft me klaargestoomd voor mijn job als Inspecteur. Mijn opleiding was eigenlijk al gestart nog vóór de selectieproeven. Dankzij het voortraject Sport was ik fysiek voorbereid en met de inzichtoefeningen was ik klaar voor de cognitieve testen. Toen wist ik al: wow, Politie Antwerpen pakt het anders aan. Ik slaagde in de proeven en werd ondergedompeld in de politiewereld. We werden opgeleid in groep en ik had ook een eigen mentor. De probatiestage? Zes toffe maanden waarin je kan proeven van de verschillende diensten. Ik mocht op stap met de mobiele eenheid, werkte op het onthaal, bij de wijkpolitie, enzovoort. Perfect om uit te maken welke richting ik uit wou. Ik koos Interventie voor de afwisseling en omdat er heel wat verschillende aspecten van politiewerk aan bod komen. En kijk, vandaag werk ik in de grootste stad van Vlaanderen, met de nieuwste technologieën op zak en word ik fantastisch ondersteund door de collega’s. Da’s wat anders hé!»

Pak het ook anders aan. Solliciteer bij Politie Antwerpen.

www.politieantwerpen.be/jobs