Van Crombrugge vervangt geblesseerde Casteels bij selectie Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft vandaag Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). Van Crombrugge vervangt Koen Casteels (Wolfsburg), die gisteren moest afzeggen met een scheurtje in zijn rechterkuitbeen. Voor Van Crombrugge is het een snelle terugkeer bij de nationale ploeg. Begin juni was hij een eerste keer bij de kern van de Rode Duivels voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland. Ook toen verving hij Koen Casteels, die destijds sukkelde met een dijblessure. Voor deze interlandperiode werd Van Crombrugge in eerste instantie gepasseerd. De 26-jarige Vlaams-Brabander maakte in het tussenseizoen de overstap van Eupen naar Anderlecht. Gisteren behaalde hij met paars-wit zijn eerste competitiezege in de Clasico tegen Standard (1-0).

bron: Belga