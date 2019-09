US Open – Italiaan Matteo Berrettini voor het eerst in kwartfinale Grand Slam

De 23-jarige Italiaan Matteo Berrettini (ATP-25) heeft zich maandag voor het eerst in zijn carrière voor de kwartfinales van een Grand Slam geplaatst. In de vierde ronde van het US Open schakelde hij de Rus Andrey Rublev (ATP-43) in 2 uur en 11 minuten met 6-1, 6-4 en 7-6 (8/6) uit. In de kwartfinales treft Berrettini de winnaar van het duel tussen de Fransman Gael Monfils (ATP-13) en de Spanjaard Pablo Andujar (ATP-70).

Anderhalve maand terug bereikte Berrettini in Wimbledon al voor het eerst de achtste finales van een Grand Slam.

bron: Belga