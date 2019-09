Nairo Quintana probeert druk weg te houden: “Roglic is de virtuele leider”

“Ik draag vandaag de rode trui op deze rustdag, maar iedereen weet en is zich ervan bewust dat Primoz Roglic de virtuele leider is.” Het zijn de woroden van Nairo Quintana op een persmoment van zijn team op de rustdag. “Met de tijdrit op dinsdag van Jurançon naar Pau zal hij die trui zeker veroveren, want hij is een specialist tegen de klok”, liet Quintana geen mogelijkheid voor twijfel. “Uiteraard, ik ga alles geven in die tijdrit dinsdag”, ging hij verder. “En daarna, als we die trui zouden verliezen, er alles aan doen om die te heroveren met de ploeg in de bergetappes die nog volgen.”

“Een precieze strategie is nog niet uitgewerkt. Op dit moment zijn we vooral tevreden over het enorme werk dat we als ploeg al hebben geleverd. Alejandro en ik hebben allebei al een rit gewonnen, ik draag de rode trui en iedereen van de ploeg draagt z’n steentje bij. Kijk naar de rit van gisteren, bij de start lieten we drie renners meeschuiven in de vroege vlucht en daarna deed elk van ons zijn job. We gaan blijven knokken, koers maken, als een team.”







Marc Soler reed zondag voorop in de rit naar Andorra, op weg naar ritwinst, maar hij kreeg de instructie om te wachten. “Tja”, glimlachte Quintana dat weg. “Over dat gebaar moeten we niet al te veel trammelant maken. We moeten genieten van de resultaten die we al behaald hebben en vooruit kijken naar wat nog komt.”

Quintana is leider, met zes seconden voorsprong op Roglic, 17 op Miguel Angel Lopez en 20 op ploegmaat Alejandro Valverde. Staat er één kopman boven de andere bij Movistar?, werd gevraagd op het persmoment. “Neen”, wuifde hij weg. “We zijn beiden beschermde renners, wat hier belangrijk is, is het team in zijn geheel. We blijven samen werken en de renner die naar het eind de betere benen of conditie heeft, zal de volle steun krijgen. We hebben een sterk team en we volgen één lijn sinds dag één van de Vuelta. Dat geeft rust en vertrouwen richting wat nog allemaal volgt. De ritten doorheen Asturië (op zondag en maandag, red.) en naar Los Machucos (op vrijdag, red.) zullen zwaar zijn, vooral omdat ze op het eind van een lastige week volgen en dan zijn er in week drie ook nog enkele harde ritten, we kunnen zeker nog tijd winnen in een paar cruciale etappes in deze koers.”

bron: Belga