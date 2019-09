Lege passagierstrein in brand in Schaarbeek

In het rangeerstation in Schaarbeek is maandagavond een lege passagierstrein grotendeels vernield door een brand. Dat melden de Brusselse brandweer en Infrabel. Bij de brand vielen geen gewonden maar er wordt wel nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen. De juiste oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het ging volgens Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann om een oude trein, bestaande uit een viertal wagons, die gesloopt ging worden. In die trein ontstond rond 19.30 uur brand. De Brusselse brandweer was snel ter plaatse en had de brand rond 20.30 uur geblust maar de trein raakte wel zwaar beschadigd.

De gemeente Schaarbeek laat nu onderzoeken of er bij de brand asbest is vrijgekomen, al gaat dat vooral om een voorzorgsmaatregel, klinkt het.

Op het moment van de brand was er geen elektriciteitstoevoer meer naar de getroffen trein en er was ook niemand in de trein aanwezig. De brand veroorzaakte ook geen gevolgen voor het treinverkeer.

bron: Belga