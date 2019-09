Nick Cave komt terug naar België voor een babbel

Nick Cave speelt volgend jaar op 30 en 31 januari in de Brusselse Bozar. Het is al de tweede keer op korte tijd dat de zanger ons land aandoet.

Tijdens ‘Conversations with Nick Cave’ gaat de artiest in dialoog met het publiek en beantwoordt hij al hun vragen. Daarnaast zal hij enkele van zijn beste songs live brengen op piano. De 61-jarige Australiër beschrijft de avonden als “een oefening in verbinding.” Geen enkel onderwerp is taboe, alles kan en alles mag.







Eind mei konden fans al eens in gesprek gaan met hem. In enkele minuten tijd was het concert in De Roma uitverkocht.

Tickets voor de shows zijn vanaf 6 september om 11 uur verkrijgbaar via de website van Bozar.