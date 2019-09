Yellow Tigers ondergaan wet van de sterkste tegen Rusland

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 19) zijn er vandaag niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het EK. Tegenstander Rusland (FIVB 5), de Europees kampioen van 2015, was in de Slovaakse hoofdstad Bratislava in de achtste finales met 3-1 cijfers (25-22, 25-15, 21-25 en 25-22) te sterk. Rusland speelt bij de laatste acht tegen de winnaar van Polen-Spanje. Het is voor de Tigers het einde van een degelijk EK. Ze openden hun Europees kampioenschap in de groepsfase met twee vlotte 3-0 zeges tegen Oekraïne (FIVB 52) en Slovenië (FIVB 39). Nadien moesten ze met 3-0 hun meerdere erkennen in het sterke Italië (FIVB 8), waarna ze dinsdag weer aanknoopten met de zege (3-1) tegen Portugal (FIVB 52). Woensdag volgde dan een knappe 3-2 winst tegen thuisland Polen (FIVB 26). Ze eindigden groep B in het Poolse Lodz uiteindelijk als derde.

De Yellow Tigers kunnen zich nu focussen op hun laatste kans op een olympisch ticket, op een continentaal kwalificatietoernooi (6-12 januari 2020) waar enkel de winnaar zich plaatst. Dat wordt een zeer moeilijke opdracht.







Bron: Belga