Vuelta – Quintana verwacht trui dinsdag weer te verliezen: “Roglic is nog steeds in het voordeel”

Nairo Quintana is de nieuwe leider in de Vuelta. Hij telt zes seconden voorsprong op Primoz Roglic in het klassement. “Dinsdag zal ik in de tijdrit de rode trui weer verliezen”, gaf hij na afloop aan. “Maar daarna gaan we er opnieuw voor knokken.” “Het was een heel lastige dag”, wist de Colombiaan te vertellen. “Een dag waarin Alejandro en ik Roglic voortdurend bestookt hebben, we kozen voor de aanval om Primoz op achterstand te zetten en dat is even gelukt, maar uiteindelijk keert hij wel nog sterk terug. Ik ben Marc Soler (die solo op kop reed en zich moest laten uitzakken, red.) zeer dankbaar voor het stuk dat hij voor mij op kop gereden hebt en ook de rest van de ploeg, we hebben goed samengewerkt. Alejandro en ik? We hebben altijd gezegd dat we zouden zien wat er zich in de koers zou voordoen en ik denk dat we goed hebben gereden. We hebben samengewerkt om deze trui te veroveren en dat is gelukt.”

Maar in de tijdrit in naar Pau op dinsdag verwacht Quintana de trui weer te verliezen. “Roglic is nog steeds in het voordeel, hij is de betere tijdrijder. Ik zal al heel spectaculair of buitenaards moeten rijden om die trui dinsdag niet te verliezen. Dat zal gebeuren en daarna gaan we samen met het team blijven proberen deze trui te heroveren en dan tot het eind te dragen.”

bron: Belga