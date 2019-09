Leclerc verovert in Spa-Francorchamps eerste GP-zege

Charles Leclerc (Ferrari) heeft vandaag de Grote Prijs van België Formule 1, de dertiende manche van het WK, op zijn naam geschreven. De Monegask haalde het voor de Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Het is voor Leclerc zijn eerste GP-zege bij zijn derde pole. Voor de start hielden de rijders een minuut stilte ter nagedachtenis van de gisteren overleden Anthoine Hubert. De Fransman kwam om het leven bij een aanrijding in de Formule 2. De race van vandaag begon meteen chaotisch. Max Verstappen (Red Bull) crashte op de Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari) en moest opgeven door een technisch defect aan zijn wagen. De safetycar kwam op het circuit en er vond een herstart plaats. Voorin benutte Leclerc uitstekende zijn poleposition. De Monegask reed van start tot finish aan de leiding. In zijn zog staken de Mercedessen van Hamilton en Bottas Vettel voorbij, die uiteindelijk als vierde zou eindigen. In het slot parkeerde Giovinazzi zijn Alfa Romeo nog spectaculair in de bandenmuur.

Hamilton verstevigt door zijn tweede plaats zijn voorsprong in de WK-tussenstand op ploegmakker Bottas en de uitgevallen Verstappen.







De volgende Grote Prijs staat op 8 september op het programma, in het Italiaanse Monza.

bron: Belga