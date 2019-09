Koen Casteels mist interlands tegen San Marino en Schotland wegens scheurtje in kuitbeen

Koen Casteels moet afzeggen voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). De doelman is enkele weken out wegens een scheurtje in zijn rechterkuitbeen. Dat meldt zijn club Wolfsburg vandaag. De 27-jarige Casteels liep gisteren de blessure op in het thuisduel tegen SC Paderborn (1-1) bij contact met een tegenspeler. Een operatie is volgens Wolfsburg niet aan de orde.

De andere doelmannen die bondscoach Roberto Martinez in zijn selectie opnam voor het komende tweeluik zijn Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge) en Matz Sels (Straatsburg). In juni (tegen Kazachstan en Schotland) kon Martinez ook al niet rekenen op Casteels, toen buiten strijd met een dijblessure.







Bron: Belga