Gordelfestival – Zevende editie evenaart record met 28.000 deelnemers

De zevende editie van het Gordelfestival heeft zondag 28.000 deelnemers geregistreerd. Dat is een evenaring van het record van 2018, zo melden de organisatoren. Het eendaagse evenement lokte opvallend veel kinderen en jongeren naar Dilbeek en Beersel. De hooggespannen verwachtingen van de vzw De Rand en Flanders Classics werden ingelost: 28.000 fietsers, wandelaars en lopers zakten zondag af naar focusgemeente Dilbeek en het trefpunt op het provinciaal domein Huizingen in Beersel. Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) had zondagochtend tijdens de moeizame start nog voorzichtig gehoopt op 20.000 deelnemers. De cijfers van de hoogdagen van De Gordel van weleer, met 112.000 bezoekers in recordjaar 1993, blijven wel nog een eindje buitenschot.

De organisatoren hadden op een nieuwe doelgroep van jongeren en adolescenten gemikt. Daar zijn ze aardig in geslaagd. In Dilbeek kenden twee nieuwe initiatieven veel succes: een skywatch en een urban village met skate- en bmx-park. De skywatch bracht jongeren naar een hoogte van vijftig meter, met een overzicht over de evenementenzone als beloning.

Het provinciedomein van Huizingen werd ingenomen door jonge kinderen en hun ouders. Niet verwonderlijk: het programma was helemaal aan hen opgehangen. Het optreden van #LikeMe was de kroniek van een aangekondigd succes. De cast van de populaire serie op Ketnet stak Nederlandstalige klassiekers in een nieuw en modern jasje.

Incidenten horen al lang niet meer thuis bij de opvolger van De Gordel. Ook de editie 2019 verliep rimpelloos. Minister Weyts glunderde na afloop: “De bezoekerscijfers bevestigen dat vorig jaar geen eendagssucces was”.

bron: Belga