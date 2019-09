Geen Israëlische slachtoffers na aanval vanuit Libanon

De aanvallen vanuit het zuiden van Libanon op Israëlische militaire doelwitten hebben geen slachtoffers gemaakt. Dat heeft militair woordvoerder Jonathan Conricus zondagavond meegedeeld. Volgens hem zijn de vijandelijkheden “allicht beëindigd”. De Libanese beweging Hezbollah had zondag twee of drie antitankraketten afgevuurd op het noorden van Israël. Die richtten schade aan een militaire stelling en een ziekenwagen aan. In tegenstelling tot wat Hezbollah claimde, vielen bij de aanvallen geen slachtoffers, aldus de zegsman. Volgens Conricus beantwoordde Israël de aanval met een honderdtal artilleriegranaten.

Volgens de zegsman zijn de vijandelijkheden tussen beide kampen “allicht beëindigd”. Het neemt niet weg dat de spanningen tussen Israël en het sjiitische Hezbollah nog steeds hoog oplopen. Hezbollah, een bondgenoot van Iran, had de voorbije dagen al met een aanval tegen Israël gedreigd. De militante beweging beschuldigde Israël er vorige week van dat het met een drone aanvallen uitvoerde in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet, de hoofdstad van Libanon.

bron: Belga