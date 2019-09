Elise Mertens legt zichzelf geen druk op voor achtste finale tegen Ahn

Elise Mertens (WTA 26) heeft voor het tweede jaar op rij de achtste finales van de US Open bereikt. In de derde ronde versloeg ze de Duitse Andrea Petkovic (WTA 88) met tweemaal 6-3. “Ik ben heel blij in de achtste finales van de US Open te staan”, verklaarde Mertens, die een jaar geleden op Flushing Meadows werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Sloane Stephens. “Het is een mooie prestatie. Ik heb een goede match gespeeld tegen Petkovic. Ik maakte veel punten met mijn eerste opslag (7 aces, nvdr.) en was op weinig foutjes te betrappen. Dat doet deugd.”

Om een plaats in de kwartfinales gaat Mertens het hardcourt op tegen de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA 141). “Drie weken geleden speelde ik nog tegen haar (op het WTA-toernooi van San José, nvdr.). Ze klopte me toen, maar ik weet nu hoe ze speelt. Ze heeft een goede service en slaat veel ballen terug. Ze boekt vooruitgang, maar dat is ook bij mij het geval. Ik ben favoriet en dit is een mooie kans, maar ik ga mezelf geen druk opleggen”, besloot Belgiës nummer 1.







Bron: Belga