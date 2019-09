Duizenden Australiërs op straat tegen uitwijzing Tamil-familie

Duizenden Australiërs zijn zondag de straat op getrokken in verschillende steden en gemeenten in Australië om te protesteren tegen het voornemen van de regering om een familie van Tamil-asielzoekers te deporteren naar Sri Lanka. De familie van vier, onder wie twee kinderen van twee en vier jaar geboren in Australië, wordt vastgehouden op het afgelegen Christmaseiland, terwijl een rechtbank in de zuidoostelijke stad Melbourne een beroep in extremis behandelt. Richard Di Natale, leider van de groenen, beschuldigde de regering van hardvochtigheid. “Dit is zinloze hardvochtigheid, dit is hardvochtig zijn enkel en alleen om hardvochtig te zijn”, zei Di Natale op een bijeenkomst in Melbourne, bericht het Australische nieuwsagentschap AAP. De Tamil-familie woonde de voorbije vier jaar in het afgelegen dorp Biloela, in de noordoostelijke staat Queensland, waar ze steun krijgt van de lokale gemeenschap.

Minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton weigert toe te geven voor de druk van de lokale gemeenschap en de oppositie om de familie niet uit te wijzen. Vrijdag zei hij dat de ouders clandestien het land waren binnengekomen met een boot. Verschillende rechtbanken oordeelden volgens hem dat de familie niet kan erkend worden als vluchtelingen en dat ze dus geen bescherming zouden verdienen in Australië.

De Australische migratiediensten zetten Priya, Nadesalingam en hun kinderen Tharunicaa en Kopica vrijdag om middernacht op het vliegtuig van Melbourne naar Sri Lanka. Maar op bevel van een rechter moest het vliegtuig landen in Darwin, de stad in het verre noorden van Australië. De overheid liet hen van daaruit overvliegen naar Christmaseiland, waar Australië in februari een detentiecentrum heeft heropend.

Priya en Nadesalingam kwamen in 2012 en 2013 met een boot naar Australië na de burgeroorlog in Sri Lanka. In het jongste rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International worden nog verschillende ernstige mensenrechtenschendingen beschreven tegen de Tamil-minderheid.

bron: Belga