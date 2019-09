Bejaarde fietser uit kanaal gehaald in Kampenhout: verdacht overlijden

De bejaarde fietser die zondagavond uit het kanaal Leuven-Dijle in Kampenhout werd gehaald, is ter plaatse overleden. Volgens de politie gaat het om een verdacht overlijden. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Ondanks de reanimatiepogingen van een MUG-arts is de zeventiger ter plaatse overleden, ter hoogte van het sas in Kampenhout. Het slachtoffer woonde in de naburige gemeente Boortmeerbeek. Het blijft onduidelijk in welke omstandigheden hij even voor 19 uur in het water terechtkwam.

Zijn fiets lag op de oever van het kanaal. Volgens de politie gaat het om een verdacht overlijden. Het parket van Leuven stuurde een wetsdokter en het lab ter plaatse.

bron: Belga