Mercedes scoort met duistere technieken

Mercedes pakt in België uit met enorme groeicijfers. Dat succes kan het Duitse luxemerk enkel boeken door massaal zelf auto’s in te schrijven, schrijft De Tijd zaterdag. Terwijl de Belgische automarkt tijdens de eerste jaarhelft vierkant draaide, kwam daar in juli verandering in. Toen werden plots 45.110 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat was 5,5 procent meer dan in de topmaand juli 2018. Die goede cijfers zijn bijna volledig op het conto van Mercedes te schrijven. Het Duitse premiummerk noteerde in juli 4.572 inschrijvingen, 60 procent meer dan in juli 2018.

Volgens de autobouwer is die groei te danken aan het succes van zijn compacte modellen, maar de autosector is sceptisch. Volgens verschillende sectorbronnen zit Mercedes eigenlijk in de knoei met de nieuwe Europese uitstoottest WLTP, die zondag in werking treedt. Sinds 1 september vorig jaar mogen geen auto’s meer verkocht worden die gehomologeerd werden op basis van de vorige NEDC-uitstoottest. Bij wijze van uitzondering mochten de constructeurs tot 1 september van dit jaar wel nog 10 procent van hun jaarvolume verhandelen met de oude NEDC-homologatie. Vanaf zondag mogen die NEDC-auto’s nergens meer worden ingeschreven in de EU.

Autobouwers probeerden hun resterende NEDC-stock voor zondag kwijt te raken, wat niet altijd lukte. Daardoor moesten sommige constructeurs hun NEDC-restanten zelf inschrijven, om die na 1 september met forse kortingen als occasie te verkopen. Alles wijst erop dat Mercedes dat massaal heeft gedaan.

Alleen al in juli gebeurde bijna een kwart van de inschrijvingen van Mercedes (964 stuks) door de invoerder op de hoofdzetel in Brussel. Dat blijkt uit cijfers die Febiac niet publiceert, maar die De Tijd kon inkijken. Het aantal eigen inschrijvingen van de invoerder van Mercedes ligt drie keer hoger dan bij Audi en acht keer hoger dan bij BMW. Bovendien moesten ook veel zelfstandige dealers zelf auto’s inschrijven.

Mercedes-woordvoerster Helen Van Nuffelen ontkent dat.

bron: Belga