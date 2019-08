Jupiler Pro League – STVV viert bij Eupen eerste uitzege van het seizoen, Boli is de grote held

Sint-Truiden heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een 0-2 zege bij Eupen. De Truienaars mochten vooral spits Yohan Boli danken. Boli lijkt helemaal terug na enkele weken met transferperikelen rond zijn persoon en maakte beide doelpunten aan de Kehrweg. De Franse Ivoriaan bracht STVV na veertig minuten op voorsprong met een gekruist schot voorbij Eupen-doelman Ortwin De Wolf. Tot dan toe waren beide teams elkaar waard en misten Rocha en Acolatse elk twee keer de kans om hun team op voorsprong te brengen.

Na de pauze ging Eupen in het verweer, maar het was opnieuw Boli die scoorde. De targetspits tikte op het uur een voorzet van Sankhon aan de tweede paal binnen, 0-2. De Oostkantonners voelden de moed in de schoenen zakken en kon pas in de slotfase reageren met een poging van invaller Ciampichetti. Voor STVV trapte Sousa, ook een invaller, nog net naast. Het bleef 0-2.

Voor STVV is het na zes speeldagen de tweede zege, na de 2-1 thuis tegen Standard. Het telt nu zeven punten en hangt daarmee in de brede middenmoot. Voor Eupen zijn de zorgen groter. De Panda’s konden nog niet winnen en blijven achter met twee punten. Ze zijn daarmee voorlaatste.

