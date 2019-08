Europese Commissie start vooronderzoek naar Google for Jobs-zoekmachine

De Europese Commissie heeft een vooronderzoek gestart naar de vacaturezoekmachine van Google. De Commissie wil nagaan of de Amerikaanse techgigant met Google for Jobs zijn dominante marktpositie misbruikt. Het initiatief van de Commissie komt er na een klacht van 23 bedrijven die vacaturesites beheren. Een woordvoerster van de Commissie bevestigde het vooronderzoek, nadat commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zich eerder al in die zin had uitgelaten. Google for Jobs werd twee jaar geleden gelanceerd en werd sindsdien al in enkele Europese landen uitgerold. Vacaturewebsites zoals Monster en StepStone klagen echter dat zij moeten betalen om bovenaan in de resultatenlijst van de zoekmachine te komen, terwijl Google die kosten zelf niet moet maken. En dat is oneerlijke concurrentie, luidt het.

De Commissie wil niet vooruitlopen op de resultaten van het vooronderzoek. Komt het tot een onderzoek ten gronde, dan kan Google voor de vierde keer beboet worden door de Europese Commissie. Eerder werd het bedrijf al drie veroordeeld voor oneerlijk concurrentiegedrag, wat resulteerde in boetes die samen opliepen tot meer dan 8 miljard euro.







Bron: Belga