Deceuninck-Quick Step strikt Mauri Vansevenant

Mauri Vansevenant (20) rijdt vanaf juli 2020 voor Deceuninck-Quick Step, dat het klimtalent voor drie en een half jaar heeft vastegelegd. Dat heeft de Belgische WorldTourformatie vandaag bekendgemaakt. De zoon van voormalig profwielrenner Wim Vansevenant pakte afgelopen juli de eindzege in de Giro Valle d’Aosta, een prestigieuze rittenwedstrijd bij de beloften. Vorige week volgde nog een zesde plaats in de Ronde van de Toekomst.

Vanaf juli 2020, wanneer zijn studies beëindigd zijn, zal Vansevenant voor Deceuninck-Quick Step rijden. Zijn contract bij ‘the Wolfpack’ loopt tot eind 2023.







“Deceuninck-Quick Step is een groot team, ik hoop er vooruitgang te boeken en een mooie toekomst te hebben”, stelt Mauri Vansevenant, momenteel renner bij EFC-L&R-Vulsteke. “Ik sprak met verschillende ploegen, maar ik weet dat ik de juiste keuze maakte, gezien onder meer hun goede staf en het beste materiaal. Ik kom uit een wielerfamilie. Mijn vader was 14 jaar prof, het zit dus wel in mijn bloed. (…) Uiteraard heeft mijn vader me enorm beïnvloed, soms geeft hij me advies. Ik weet dat het eerste jaar bij het team moeilijk zal zijn. Ik zal veel moeten leren, ik kijk er naar uit.”

bron: Belga