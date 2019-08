Anderlecht haalt met Luckassen extra defensieve ervaring binnen

RSC Anderlecht heeft zich vandaag versterkt met de Nederlander Derrick Luckassen. De 24-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van PSV, met aankoopoptie. Anderlecht geeft aan “er alles aan te doen om de speler nog speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van zondag tegen Standard”. Paars-wit mist in de Clasico speler-trainer Vincent Kompany achterin door een scheurtje in de hamstring. Luckassen is een jeugdproduct van AZ en maakte in augustus 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders. In de zomer van 2017 kocht PSV de verdediger weg, maar in Eindhoven stagneerde zijn ontwikkeling. PSV verhuurde Luckassen vorig jaar al aan Bundesliga-club Hertha Berlijn, maar daar viel hij snel uit met een zware blessure.

“Als een club zoals Anderlecht komt aankloppen, dan kom ik met veel plezier naar België”, reageerde Luckassen op de clubwebsite. “Hier wil ik vooral weer speelkansen afdwingen, nadat ik bij PSV toonde dat ik opnieuw helemaal fit ben. Ik kijk er naar uit om in deze club, met spelers zoals Kompany, opnieuw naar mijn beste niveau te groeien.”







Ook Michael Verschueren was tevreden met de transfer van de Nederlander. “De komst van Luckassen geeft ons centraal achterin opnieuw een aantal sterke opties. Derrick heeft ervaring, speelde in Nederland op het hoogste niveau en past met zijn sterke lichaam en zijn gestalte perfect binnen het profiel van de verdediger die we voor ogen hadden.”

bron: Belga