Waasland-Beveren legt lot in handen van Arnauld Mercier

Arnauld Mercier volgt de ontslagen Adnan Custovic op als hoofdtrainer van Waasland-Beveren. De 47-jarige Fransman is vandaag voorgesteld in het Freethielstadion. Daar ondertekende hij een contract voor de duur van één seizoen, met optie voor nog twee seizoenen. Mercier komt over van amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was. Die club bevestigde de transfer gisteravond al. Het grootste objectief van Mercier is Waasland-Beveren in 1A te houden. De Waaslanders staan in het klassement laatste met 1 op 15.

“Ik wil deze persconferentie aanvatten met een terugblik op wat deze week gebeurde op de Freethiel. We moesten daarin spijtig genoeg afscheid nemen van Adnan Custovic. Ik wil hem langs deze weg bedanken voor het werk dat hij leverde bij ons. De resultaten waren onvoldoende zodat onze wegen wel moesten scheiden. Custovic loodste ons vorig seizoen wel naar het behoud en dit ondanks een woelige periode waarin de club toen zat. Dat mogen wij nooit vergeten”, stelde voorzitter Dirk Huyck.







“Wij hebben deze week met het bestuur samen gezeten en beslist uit te kijken naar een nieuwe trainer, met het juiste profiel voor deze club. Die vonden we vrijwel direct in de persoon van Arnauld Mercier. Twee seizoenen geleden had ik al een onderhoud met Arnauld maar toen ging de deal niet door. We kozen toen voor iemand anders (Sven Vermant). Ook omdat er dan nog een probleem was met de talenkennis van Arnauld. Nu klopt het plaatje wel. Ik ben blij dat hij aan het roer komt van Waasland-Beveren. Arnauld Mercier heeft een visie met de club waarin wij ons perfect kunnen vinden. Het hoofddoel is Waasland-Beveren nieuw leven in te blazen en ons in ’s lands hoogste divisie te houden”, verduidelijkte Huyck.

Arnauld Mercier laat de trainingen en tactische bespreking en opstelling voorlopig over aan T2, Dirk Geeraerd. De Fransman neemt morgen tegen Charleroi plaats in de tribune en begint vanaf volgende week voluit aan zijn nieuwe job bij de Waaslanders.

bron: Belga