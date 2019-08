Vijftienjarige Cori Gauff staat in derde ronde

De pas vijftienjarige Cori Gauff (WTA 140) heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde. Ze versloeg gisteren de Hongaarse Timea Babos (WTA 112) met 6-2, 4-6 en 6-4. Na afloop had de Amerikaanse tiener lovende woorden over voor Babos. “Timea speelde zo goed en ik ben heel blij dat ik een ronde verder ben. Ze heeft me echt getest. We hadden allebei kunnen winnen.”

Gauffs volgende opponente wordt de Japanse Naomi Osaka, ’s werelds nummer 1 en de titelverdedigster in New York. “Aan die wedstrijd wil ik nog niet denken”, ging de tienersensatie verder. “Morgen heb ik een dubbelmatch en daarna richt ik mijn aandacht op de wedstrijd tegen Naomi.”







‘Coco’ Gauff debuteerde dit jaar op de WTA Tour en tekende op Wimbledon meteen voor een stunt door, als qualifier, de achtste finales te bereiken.

Bron: Belga