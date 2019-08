Van den Heuvel laat nagaan of recente zonschade voor fruittelers uitzonderlijk is

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) laat het KMI nagaan of de zonneschijn van de voorbije zomer uitzonderlijk genoeg was om de schade voor Vlaamse fruittelers te laten erkennen. Dat heeft de CD&V-minister vandaag laten verstaan bij een werkbezoek aan het fruitbedrijf Luc Brogugnons in Kersbeek-Miskom (Vlaams-Brabant). Van den Heuvel ging tijdens een rondleiding op het bedrijf dieper in op de prioriteiten en uitdagingen waar de sector de komende maanden voor staat.

Wat de productie in Vlaanderen betreft is er een zeer lichte daling voor appels ten aanzien van vorig seizoen en een daling van een tiental procent voor peren. Dit verlies is beperkt tegenover de grote productieverliezen in Oost-Europa. Zo is de appelproductie in Polen met 44 procent gedaald en in Hongarije met 42 procent. Voor peren wordt in Europa een daling van 14 procent ten opzichte van vorig seizoen verwacht.







“Sinds de handelsboycot van Rusland, intussen vijf jaar geleden, is de fruitsector in crisis”, zegt Van den Heuvel. “Niet enkel die boycot maar ook de uitbreiding van de productie in Oost-Europa en meerdere klimatologische incidenten zoals schade door hagel en door droogte hebben een impact gehad op de rendabiliteit van onze bedrijven. Voor vele telers is het nu dan ook een cruciaal jaar. Voorlopig zijn de vooruitzichten naar opbrengsten en prijzen positief, laat ons hopen dat dit zich vertaalt in een beter inkomen voor onze telers.”

Volgens Van den Heuvel wordt samen met de sector gewerkt aan structurele oplossingen zoals het inzetten op nieuwe variëteiten en extra focus op rendabiliteit. Op korte termijn zijn maatregelen genomen om de financiële lasten van de bedrijven draaglijk te houden en is extra promotie voorzien om de Vlaming warm te maken voor fruit van bij ons.

Daarnaast laat Van den Heuvel ook nagaan of de zonneschijn van de afgelopen zomerperiode kan bestempeld worden als uitzonderlijk. “Een aantal telers hebben deze zomer schade opgelopen door zonnebrand. Die schade lijkt in eerste instantie eerder lokaal te zijn, maar ik vraag aan het KMI een advies zodat zij kunnen nagaan of de zomer op dat vlak zeer uitzonderlijk was of niet. Op basis van dit advies kan de nieuwe Vlaamse regering het dossier verder opvolgen”, klinkt het.

bron: Belga